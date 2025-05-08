Как это будет

Новая функция позволяет просматривать короткие клипы из фильмов и сериалов, которые вы можете найти на платформе Netflix. Если вам понравился тот или иной отрывок, вы можете нажать специальную кнопку, которая позволит сразу перейти к просмотру полного фильма или сериала. Вы также сможете сохранить ролик в "Мой список", чтобы вернуться к нему позже, или поделиться ссылкой с друзьями, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный анонс.

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Нововведение было представлено во время первого продуктово-технологического мероприятия Netflix, где также анонсировали другие обновления – в частности инструмент поиска на базе искусственного интеллекта, редизайн главной страницы телеверсии сервиса и улучшенную систему рекомендаций в реальном времени.

Короткие видео в вертикальной ленте формируются не из всей библиотеки, а из раздела "Лучшие фильмы для вас" – то есть контент персонализированный под каждого пользователя. Это позволяет сделать ленту более релевантной и подталкивает к просмотру полных версий.



Вертикальная лента с клипами сериалов и фильмов Netflix / Фото Netflix

Функция станет доступной для iOS и Android в ближайшие недели – ее будет видно как отдельную вкладку на домашнем экране мобильного приложения.

Интересно, что это уже не первый эксперимент Netflix с короткими видео – в 2021 году компания запускала Fast Laughs с подборкой юмористических клипов. Однако теперь речь идет о более широкой аудитории и больше персонализации.

Другие платформы также движутся в этом направлении. Например, Tubi в прошлом году представил функцию "Сцены", а в начале 2024-го Peacock запустил вертикальные видеоплейлисты, которые содержат как отрывки из шоу, так и новости или спорт.