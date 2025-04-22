Детали

Netflix начал тестирование новой поисковой функции, которая использует искусственный интеллект, чтобы лучше понимать запросы пользователей. В основе функции – технология OpenAI, благодаря которой подписчики могут искать контент не только по жанрам или именам актеров, но и по собственному настроению или конкретным эмоциональным состояниям, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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По словам представительницы компании МоМо Чжоу, пока новая функция доступна ограниченному кругу пользователей в Австралии и Новой Зеландии на устройствах с iOS. В будущем – в течение ближайших недель или месяцев – Netflix планирует расширить тестирование на Соединенные Штаты, а дальше на весь мир. В то же время разработчики пока не имеют планов внедрять эту возможность на других платформах, кроме iOS. Это не означает, что ее вообще не будет в версиях для Android, телевизоров или браузеров, а скорее свидетельствует, что компания еще вообще не думала, когда и как это сделает.

Во время отчета за первый квартал генеральный директор компании Грег Питерс отметил важность совершенствования механизмов поиска и персонализированных рекомендаций. По его словам, это критично для того, чтобы пользователи легче находили интересные им фильмы, а сами ленты получали максимальный охват аудитории.

Сейчас функция работает на добровольной основе – пользователи сами решают, хотят ли ее испытать. Это свидетельствует об осторожном подходе Netflix к внедрению новых инструментов на основе ИИ. Как объяснила МоМо Чжоу, сейчас сервис находится на этапе сбора обратной связи и изучения первых результатов тестирования.

Новый поиск является частью более широких усилий по улучшению пользовательского опыта. Среди прочего, компания готовит обновление дизайна главной страницы в своем телевизионном приложении – это будет первое масштабное обновление интерфейса за последнее десятилетие. Запустить обновление планируют позже в этом году.

Хотя Netflix давно применяет машинное обучение в своих рекомендательных алгоритмах, новая функция расширяет использование генеративного ИИ. Согенеральный директор компании Тед Сарандос ранее отмечал, что искусственный интеллект может также помочь в процессе создания контента, но не заменит творческих профессий, таких как сценаристы или актеры. Это особенно важно в контексте дискуссий в Голливуде, где опасаются, что ИИ может привести к сокращениям в творческой индустрии.