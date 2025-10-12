Скільки коштує підписка на Netflix?

Вартість підписки на Netflix залежить від обраного пакета послуг. Вона варіюється в межах від 4,99 до 9,99 євро на місяць, повідомляє 24 Канал з посиланням на Netflix.

Які є варіанти підписок на Netflix:

  • Базова

Ціна цього тарифу – 4,99 євро на місяць. Користуватись такою підпискою можна з одного девайсу (у тому числі і завантажувати контент).

Зверніть увагу! За цим тарифом доступний перегляд у HD-якості, тобто – 720.

  • Стандартна

За цим тарифом доступна якість – Full HD, тобто 1080. Завантажувати та дивитись контент можна на 2 гаджетах. Вартість цієї підписки – 7,49 євро на місяць.

  • Преміум

Ця підписка дозволяє переглядати контент в UltraHD (4К) якості з об'ємним звуком. Користуватись нею можна так:

  • з 4 пристроїв можна дивитись контент;
  • з 6 – завантажувати.

Зауважте! Коштує ця підписка – 9,99 євро на місяць.

Що потрібно знати про контент-платформи зараз?

  • Netflix поступово адаптується до сучасних користувачів і стає комфортнішим. Зараз на платформі є функція, яка дозволяє знайти потрібний фільм лише за одним фрагментом.

  • Підписка на YouTube Premium може обійтись вам у 40% дешевше. Зокрема, таке зниження ціни буде відчутне саме для власників айфонів, повідомляє ScreenApp. Суть в тому, що App Store бере додаткову комісію, яку можна оминути. Для цього необхідно оформити підписку через браузер.