В Германии хотят внедрить налог для богачей: средства направят на восстановление Украины

Депутаты нескольких немецких партий настаивают на введении в стране отдельного налога на богатство. Часть вырученных средств, в частности, предлагают направить на восстановление Украины.

Дискуссии о внедрении дополнительных финансовых взысканий с местных богачей ведутся в Германии уже давно. Однако соглава федеральной партии социал-демократов (SPD) Саския Эскен снова подняла тему, называя новые аргументы, почему это необходимо сделать.

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Вероятное налогообложение богачей в Германии

Социал-демократы (SPD) и депутаты от "зеленых" (Bündis 90/Die Grünen) выступили за внедрение в Германии отдельного налога для богачей. По мнению лидера SPD Саскии Эскен, это необходимо сделать, чтобы ФРГ и в дальнейшем оставалась эффективным и солидарным государством.

Для того чтобы финансировать эффективное, солидарное государство, которое объединяет общество нашей страны, поддерживает восстановление Украины и одновременно не закрывает глаза на глобальный продовольственный кризис, мы должны наконец-то внедрить солидарное налогообложение сверхбогатых,

– заявила политик.

К слову, депутата поддержал соглава парламентской фракции "левых" (Die Linke) Дитмар Барч. Он добавил, что отдельный налог для богачей следует ввести не только на уровне Германии, но и по всей Европе.

Нам нужно общеевропейское участие сверхбогатых. Не может быть так, чтобы обычные налогоплательщики, и без того страдающие из-за инфляции и роста цен на энергоносители, платили военные счета самостоятельно,

– подчеркнул Барч.

Вместе с тем, политик также подчеркнул важность привлечения России к восстановлению Украины путем конфискации активов российских олигархов в Германии.

В то же время, против налогообложения сверхбогатых в ФРГ выступает партнер "зеленых" и социал-демократов в парламентской коалиции, – "Свободная демократическая партия" (FDP). Представители фракции опасаются, что дополнительная финансовая нагрузка на богатых работодателей ослабит экономику Германии и поставит под угрозу рабочие места.