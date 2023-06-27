Таки нашли "трудности": кто из лидеров ЕС отказывается конфисковывать деньги россиян для Украины

Конфискация замороженных активов россиян в ЕС для восстановления Украины вряд ли состоится. Против выступили не только отдельные политики, но и лидеры Евросоюза.

Более 200 миллиардов евро остаются замороженными в Европе. У ЕС была инициатива конфисковать эти деньги и передать на восстановление Украины, но похоже, что она не сможет дойти дальше даже этапа предварительного обсуждения.

Читайте также Агентство Fitch до сих пор предсказывает Украине дефолт: какими данными объясняют нелестный прогноз

Берлин выступил против идеи конфискации российских активов

Германия заявила о том, что не намерена поддерживать идею конфискации для возобновления Украины замороженных активов российского центрального банка. Для этого в Берлине уже даже придумали "логическое" объяснение.

В Германии очень боятся "сложных финансовых и юридических вопросов", которые возникнут после взыскания российских денег в пользу Украины. По мнению политиков, это создаст "опасный прецедент", который позволит Польше потребовать от Германии компенсации за ущерб Второй мировой войны. Интересно, что в размерах ущерба в Берлине особых иллюзий не питают, поэтому так защищают свой бюджет.

Учитывая это, можно сделать вывод, что смелость конфисковывать подсанкционные активы россиян и передавать эти деньги Украине имеют только США, которые даже приняли для этого отдельный закон. Что касается Европы, то деньги россиян здесь спокойно ждут в свое время и даже приносят большие доходы – уже известно о 750 миллионах евро.