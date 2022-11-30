Google заплатит штраф за рекламу своего смартфона, не соответствующую действительности

Google заплатит штраф за рекламу смартфонов Pixel 4, не соответствующую действительности. Штраф в размере более 9 миллионов долларов уже согласовала Федеральная торговая комиссия (FTC) и прокуроры семи штатов.

Что было не так с рекламой смартфона Pixel 4

Радиоведущие iHeartRadio во время эфиров зачитывали рекламную информацию, где рассказывали, что сами пользуются смартфонами Pixel 4 и довольны их качеством. Компания Google заплатила им 2,6 миллиона долларов и почти 2 миллиона долларов другим 11 мелким радиостанциям за рекламу вышеупомянутых гаджетов.

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Во время рекламы радиоведущие рассказывали о том, как любят делать фотографии именно на Pixel 4 и расхваливали разные функции смартфона. Однако как позже выяснила Федеральная торговая комиссия США, на самом деле радиоведущие, рекламировавшие смартфоны, не тестировали Pixel 4. Более того, в течение 2019 и 2020 годов такая реклама, по данным комиссии, озвучивалась около 29 тысяч раз.

Стоит отметить, что в рамках соглашения Google и iHeartMedia будет запрещено использовать вводящие в заблуждение рекомендации населения. Кроме того, компании должны заплатить штатам, с которыми заключается соглашение. Речь идет о 9,4 миллиона долларов.

В Google уже заявили, что компания очень серьезно относится к соблюдению законов о рекламе, а вот радиостанция iHeartMedia отказалась от комментариев.