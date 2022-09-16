Google в Японии выпустил чипсы "со вкусом смартфона"

Техногигант Google выпустил ограниченную партию собственных картофельных чипсов в Японии. Их компания не планирует продавать, а подарит 2 тысячам японцев, которые примут участие в лотерее.

Розыгрыш состоится в рамках маркетинговой кампании Google, призванной прорекламировать новый смартфон техногиганта Pixel 7. Подобную акцию американская корпорация запускала в Японии и в прошлом году для рекламы предыдущей модели гаджета.

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Чипсы Google "со вкусом смартфона"

В прошлом году чипсы от Google в Японии имели всего один вкус, однако упаковка была выполнена в пяти цветах – они соответствовали всем представленным цветовым вариациям флагманов Pixel 6.

В этом году техногигант выпустил чипсы с четырьмя вкусами и цветами, каждый из которых также соответствует цветовой гамме новых смартфонов Pixel 7:

белый цвет – со вкусом сыра;

серый – лука;

желтый – соленого лимона;

черный – черного перца.

Изменилась также упаковка маркетингового продукта – чипсы получили бумажные упаковки прямоугольной формы, похожие на смартфоны Google Pixel 7.

Правда, партия Google-чипсов для промо-кампании значительно уменьшилась – в прошлом году было изготовлено 10 тысяч упаковок, а в этом – всего 2 тысячи. К слову, розыгрыш чипсов от американского техногиганта в Японии продлится до 23 сентября.

Добавим, что Google – не единственный известный международный бренд, продвигающий свои продукты с помощью креативного маркетинга в совершенно другой от основной отрасли ведения бизнеса.

К примеру, компания Heinz в сотрудничестве с онлайн-магазином ThreadUp недавно представила коллекцию одежды с пятнами от кетчупа. Таким образом, производитель соусов решил прорекламировать свой основной продукт.