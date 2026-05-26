ЕС готовит крупнейший в истории штраф для Google: в чем "провинилась" компания

Европейский Союз планирует наложить на Google штраф в размере нескольких сотен миллионов евро. Речь идет о масштабном антимонопольном расследовании.

За что могут оштрафовать Google?

Решение по штрафу уже находится на финальном этапе и может быть объявлено до начала летних каникул в европейских институтах, пишет CNBC.

Расследование против Alphabet, в состав которой входит Google, официально стартовало в марте 2025 года. Европейские регуляторы подозревают компанию в том, что она:

отдает предпочтение собственным сервисам в результатах поиска;

ослабляет конкурентов;

нарушает правила честной конкуренции.

Дело рассматривают в рамках Закона о цифровых рынках (DMA), который в ЕС создали для ограничения влияния крупнейших технологических компаний мира.

Представитель Еврокомиссии Томас Ренье отметил, что Брюссель прежде всего заинтересован в том, чтобы компания выполняла правила, а не просто платила штрафы. Однако он отметил, что ЕС без колебаний перейдет к жестким санкциям, если компромисс не будет достигнут. К слову, этот штраф станет крупнейшим финансовым наказанием, которое ЕС когда-либо накладывал за нарушение Закона о цифровых рынках.

В Google взамен резко раскритиковали требования европейского законодательства.

Компания утверждает, что изменения, которые уже пришлось внести в поисковик через DMA, якобы существенно ухудшили качество сервиса для пользователей в Европе.

Изменения, которые мы уже внесли в Поиск в рамках DMA, является крупнейшим ухудшением качества продукта в истории, создавая второсортный опыт для европейцев в пользу нескольких эгоистичных жалобщиков,

– заявил представитель компании.

