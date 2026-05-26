ЕС готовит крупнейший в истории штраф для Google: в чем "провинилась" компания
Европейский Союз планирует наложить на Google штраф в размере нескольких сотен миллионов евро. Речь идет о масштабном антимонопольном расследовании.
За что могут оштрафовать Google?
Решение по штрафу уже находится на финальном этапе и может быть объявлено до начала летних каникул в европейских институтах, пишет CNBC.
Расследование против Alphabet, в состав которой входит Google, официально стартовало в марте 2025 года. Европейские регуляторы подозревают компанию в том, что она:
- отдает предпочтение собственным сервисам в результатах поиска;
- ослабляет конкурентов;
- нарушает правила честной конкуренции.
Дело рассматривают в рамках Закона о цифровых рынках (DMA), который в ЕС создали для ограничения влияния крупнейших технологических компаний мира.
Представитель Еврокомиссии Томас Ренье отметил, что Брюссель прежде всего заинтересован в том, чтобы компания выполняла правила, а не просто платила штрафы. Однако он отметил, что ЕС без колебаний перейдет к жестким санкциям, если компромисс не будет достигнут. К слову, этот штраф станет крупнейшим финансовым наказанием, которое ЕС когда-либо накладывал за нарушение Закона о цифровых рынках.
В Google взамен резко раскритиковали требования европейского законодательства.
Компания утверждает, что изменения, которые уже пришлось внести в поисковик через DMA, якобы существенно ухудшили качество сервиса для пользователей в Европе.
Изменения, которые мы уже внесли в Поиск в рамках DMA, является крупнейшим ухудшением качества продукта в истории, создавая второсортный опыт для европейцев в пользу нескольких эгоистичных жалобщиков,
– заявил представитель компании.
Ранее Google оштрафовали на 1 квинтиллион долларов: что известно?
В феврале 2026 года стало известно, что Верховный суд России взыскал с Google 91,5 квинтиллионов рублей, что в миллион раз превышает мировой ВВП.
История гигантского штрафа началась в 2020 году, когда пропагандистские каналы "Царьград" и РИА ФАН подали в Google LLC, Google Ireland и российского ООО "Гугл" иски с требованием восстановить заблокированные на YouTube аккаунты. Суд поддержал требования, но компания не выполнила решение. За каждый день невыполнения назначили пеню, которая начиналась со 100 тысяч рублей и удваивалась каждую неделю.
В 2022 году Google приостановил деятельность в стране, а в октябре 2023 года был признан банкротом. Позже суд ограничил начисление пени датой признания банкротства – итоговая сумма составила 91,5 квинтиллиона рублей. До этого момента она составляла 1,81 дуодецильйона рублей (единица с 39 нулями).