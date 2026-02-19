Почему Россия выставила Google штраф?

Судья Сергей Самуйлов не нашел оснований для пересмотра кассационной жалобы американской Google International LLC, поддержав ранее принятые решения о штрафе, пишет The Moscow Times.

Окончательную сумму в 91,5 квинтиллионов рублей (около 1,2 квинтиллиона долларов) определили весной 2025 года. Для сравнения, мировой ВВП оценивается примерно в 100 триллионов долларов, поэтому сумма иска превышает ее в миллион раз.

История гигантского штрафа началась в 2020 году, когда пропагандистские каналы "Царьград" и РИА ФАН подали к Google LLC, Google Ireland и российского ООО "Гугл" иски с требованием восстановить заблокированные на YouTube аккаунты.

Суд поддержал требования, но компания не выполнила решение. За каждый день невыполнения назначили пеню, которая начиналась со 100 тысяч рублей и удваивалась каждую неделю.

В 2022 году Google приостановил деятельность в стране, а в октябре 2023 года был признан банкротом. Позже суд ограничил начисление пени датой признания банкротства – итоговая сумма составила 91,5 квинтиллиона рублей. До этого момента она составляла 1,81 дуодецильйона рублей (единица с 39 нулями).

