Чому Росія виставила Google штраф?

Суддя Сергій Самуйлов не знайшов підстав для перегляду касаційної скарги американської Google International LLC, підтримавши раніше ухвалені рішення про штраф, пише The Moscow Times.

Остаточну суму в 91,5 квінтильйон рублів (близько 1,2 квінтильйона доларів) визначили навесні 2025 року. Для порівняння, світовий ВВП оцінюється приблизно у 100 трильйонів доларів, тому сума позову перевищує її у мільйон разів.

Історія гігантського штрафу розпочалася у 2020 році, коли пропагандистські канали «Царгород» та РІА ФАН подали до Google LLC, Google Ireland та російського ТОВ "Гугл" позови з вимогою відновити заблоковані на YouTube акаунти.

Суд підтримав вимоги, але компанія не виконала рішення. За кожен день невиконання призначили пеню, що починалася зі 100 тисяч рублів і подвоювалася щотижня.

У 2022 році Google призупинив діяльність у країні, а у жовтні 2023 року був визнаний банкрутом. Пізніше суд обмежив нарахування пені датою визнання банкрутства – підсумкова сума становила 91,5 квінтильйона рублів . До цього моменту вона становила 1,81 дуодецильйона рублів (одиниця з 39 нулями).

Чи можуть західні бренди повернутися в Росію?