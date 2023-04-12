Google снова оштрафовали: на этот раз на 32 миллиона за попытку вытеснить конкурента

Южная Корея оштрафовала Google на 32 миллиона долларов за попытку вытеснения конкурента с рынка мобильных приложений. Речь идет о южнокорейской платформе One Store.

Google оштрафовали за попытку вытеснения конкурента

Комиссия по справедливой торговле Южной Кореи (KFTC) оштрафовала Google на 42,1 миллиарда вон, или 32 миллиона, поскольку компания просила южнокорейских разработчиков выпускать игры эксклюзивно в обмен на их продвижение за рубежом.

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Речь идет о южнокорейских разработчиках NCSoft и Netmarble, а также китайских компаниях, которые должны были выпускать новые через магазин Play Store.

Размещение игр в топе Google рассматривалось как один из важнейших факторов успеха зарубежной экспансии южнокорейских компаний, отметила KFTC.

Google отрицает предложение каких-либо выгод разработчикам, которые распространяют игры только через его магазин.

Рынок мобильных приложений Южной Кореи / Инфографика Bloomberg

Google, которая контролирует примерно три четверти корейского рынка мобильных приложений, отрицает предпочтение разработчикам, размещающим свои программы только в Google Play.