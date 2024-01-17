Google увольняет сотни работников в команде по продаже рекламы

Компания Google увольняет сотни сотрудников в своем отделе по продаже рекламы. Есть мнение, что сокращения рабочих мест продолжатся в этом году, поскольку компании стремятся вводить искусственный интеллект и автоматизацию, чтобы облегчить нагрузку.

Почему компания увольняет людей

На прошлой неделе Google объявила об увольнении нескольких сотрудников в своих отделах по разработке голосовых ассистентов, командах, отвечающих за продукты Pixel, Nest и Fitbit, а также в своем отделе по дополненной реальности.

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Google сообщила, что их основным отделом для дальнейшего роста станет отдел решений, обслуживающий средних рекламодателей.

В прошлом месяце Google представила свою долгожданную модель искусственного интеллекта Gemini, пытаясь догнать Microsoft в гонке за искусственным интеллектом.

! Amazon.com также сообщила на прошлой неделе, что уволит несколько сотен работников в отделе по стримингу и студийной работе, а также 500 работников на своей платформе для видеостриминга Twitch.

В январе 2023 года Alphabet, владеющая Google, объявила о планах уволить 12 000 работников, что составляет 6% своей глобальной рабочей силы.

Google и искусственный интеллект

На днях стало известно, что Google будет судиться в федеральном суде в Бостоне. Ее истцом является Singular Computing, которая обвиняет Google в том, что они используют ее технологию в своих продуктах, особенно в сфере искусственного интеллекта, и это нарушает патенты Singular Computing.

! Singular Computing также считает, что Google украл их идею и использует ее в таких услугах, как Google Search, Gmail и другие.

Теперь Singular Computing хочет, чтобы Google заплатила им 7 миллиардов долларов компенсации, что в два раза больше, чем любая другая выплата по судебным делам о нарушении патентов.

Представитель Google отметил, что компания самостоятельно работала над своими технологиями в течение многих лет и готова защищать свои права в суде.