Чому компанія звільняє людей

На минулому тижні Google оголосила про звільнення кількох співробітників у своїх відділах з розробки голосових асистентів, командах, які відповідають за продукти Pixel, Nest і Fitbit, а також у своєму відділі з доповненої реальності.

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Google повідомила, що їхнім основним відділом для подальшого росту стане відділ рішень, який обслуговує середніх рекламодавців.

У минулому місяці Google представив свою довгоочікувану модель штучного інтелекту Gemini, намагаючись наздогнати Microsoft в гонці за штучним інтелектом.

До слова! Amazon.com також повідомила минулого тижня, що звільнить кілька сотень працівників у відділі зі стрімінгу та студійної роботи, а також 500 працівників на своїй платформі для відеострімінгу Twitch.

У січні 2023 року Alphabet, яка володіє Google, оголосила про плани звільнити 12 000 працівників, що становить 6% своєї глобальної робочої сили.

Google і штучний інтелект

Днями стало відомо, що Google буде судитися у федеральному суді у Бостоні. Її позивачем є Singular Computing, яка звинувачує Google у тому, що вони використовують її технологію у своїх продуктах, особливо у сфері штучного інтелекту, і це порушує патенти Singular Computing.

Цікаво! Singular Computing також вважає, що Google вкрав їхню ідею і використовує її у послугах, таких як Google Search, Gmail та інших.

Тепер Singular Computing хоче, щоб Google заплатила їм 7 мільярдів доларів компенсації, що у два рази більше, ніж будь-яка інша виплата в судових справах про порушення патентів.

Представник Google відзначив, що їхня компанія самостійно працювала над своїми технологіями протягом багатьох років і готова захищати свої права у суді.