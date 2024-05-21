Киевстар закупил генераторы на случай блэкаутов: хватит ли на всех

Россияне продолжают обстреливать энергетические объекты Украины. Враг очень надеется на истощение и экономические потери в случае отсутствия света.

В Киевстаре рассказали, что уже начали активную подготовку к возможным отключениям света. Оператор мобильной связи инвестирует в генераторы, однако полностью покрыть потребности вряд ли удастся.

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Как сообщил президент компании Александр Комаров, на приобретение стационарных генераторов, которые помогут обеспечить бесперебойность работы сети во время отключений, Киевстар уже инвестировал почти миллиард гривен.

И продолжим инвестировать дальше. Сейчас мы находимся в процессе реализации второй фазы, мы уже сделали первый шаг – заказали большое количество стационарных генераторов. Оно покроет до 15% потребности ключевых сайтов,

– сказал Комаров.

На вопрос, почему речь не идет о 100%, он ответил, что многие сайты по всей стране расположены прямо на крышах многоэтажек. Соответственно, в этих случаях не всегда есть физическая возможность установить стационарный генератор.

Киевстар рассматривал возможность собственной генерации, однако масштаб компании заставил отказаться от такого шага. Мобильный оператор является владельцем 14,5 тысячи технологических объектов по всей стране, а сеть интернета состоит из 70 коммутаторов. Поэтому, собственная генерация просто не покроет потребности компании.