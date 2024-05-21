У Київстарі розповіли, що вже почали активну підготовку до можливих відключень світла. Оператор мобільного зв'язку інвестує у генератори, однак повністю покрити потреби навряд чи вдасться.

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Як повідомив президент компанії Олександр Комаров, на придбання стаціонарних генераторів, які допоможуть забезпечити безперебійність роботи мережі під час відключень, Київстар вже інвестував майже мільярд гривень.

І продовжимо інвестувати далі. Зараз ми перебуваємо в процесі реалізації другої фази, ми вже зробили перший крок – замовили велику кількість стаціонарних генераторів. Вона покриє до 15% потреби ключових сайтів,

– сказав Комаров.

На запитання, чому не йдеться про 100% він відповів, що багато сайтів по всій країні розташовані прямо на дахах багатоповерхівок. Відповідно, у цих випадках не завжди є фізична можливість встановити стаціонарний генератор.

Київстар розглядав можливість власної генерації, однак масштаб компанії змусив відмовитися від такого кроку. Мобільний оператор є власником 14,5 тисяч технологічних об'єктів по всій країні, а мережа інтернету складається з 70 комутаторів. Відтак, власна генерація просто не покриє потреби компанії.