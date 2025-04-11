Как будет работать "Новая почта" на Пасхальные праздники
- "Новая почта" не будет работать в воскресенье, 20 апреля, на Пасху.
- В понедельник, 21 апреля, компания возвращается к привычному графику работы.
Компания "Новая почта" обнародовала график работы на период Пасхальных праздников. В компании запланировали только один выходной день.
Расписание "Новой почты" на Пасху
Информацию опубликовали на официальном сайте, сообщает 24 Канал. В частности, еще в субботу, 19 апреля, отделения и службы доставки будут работать по обычному субботнему расписанию.
Смотрите также Вдохновился Маском: совладелец "Новой почты" анонсировал аудит и реформы по аналогии DOGE
А уже в воскресенье, 20 апреля, компания не будет предоставлять услуг – в этот день все отделения, адресное обслуживание и доставка в почтоматы будут закрыты.
Когда почта возобновит работу
В понедельник, 21 апреля, "Новая почта" возвращается к привычному графику работы.
Пресс-служба компании также призвала клиентов заранее планировать отправку и получение посылок с учетом изменений в расписании.