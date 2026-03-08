Грант для ветеранов – как получить 1 миллион гривен на собственное дело

В 2026 году грантовую программу для украинских предпринимателей продлили, а суммы поддержки – увеличили. Целью государства является создание новых рабочих мест, поддержка микро– и малого бизнеса, а также восстановление экономики.

Какой грант могут получить ветераны?

Важно, что для ветеранов, людей с инвалидностью вследствие войны и одного из супругов действуют специальные условия. Детали рассказали в Государственной службе занятости.

До 250 тысяч гривен от государства можно получить в случае создания 1 рабочего места.

от государства можно получить в случае создания 1 рабочего места. До 500 тысяч гривен – в случае создания 2 рабочих мест.

– в случае создания 2 рабочих мест. До 1 миллиона гривен – в случае создания 4 рабочих мест, опыта работы в 12 месяцев и софинансирования 30% стоимости проекта.

По данным портала Дия, следующий этап принятия заявок продлится с 9 по 22 марта. Деньги можно использовать на приобретение оборудования, закупку сырья, арендную плату, маркетинг и тому подобное.

Важно! Если вы уже подали заявку на ветеранский грант – другой грант параллельно получить нельзя (и наоборот). Но в случае отказа в ветеранском гранте можно податься на другой.

Как подать заявление на получение гранта?

Сформируйте заявление и бизнес-план, подайте их через Дию. Скрининг деловой репутации в уполномоченном банке происходит автоматически. Пройдите собеседование онлайн в региональном центре занятости. Сообщение о результате можно найти в личном кабинете Дии.

К слову, Государственный центр занятости рассматривает заявление в течение 15 рабочих дней после завершения конечного срока подачи. Решение принимают на основании оценки бизнес-плана, собеседования и результатов проверки деловой репутации.

Полезно! Задать вопрос, получить консультацию или пройти обучение по бизнес-планированию можно по ссылке.

Что не может получить грант в Украине?

Подать заявку могут граждане Украины, которые планируют открыть ФЛП или являются действующими физическими лицами-предпринимателями, а также юридические лица (конечные владельцы которых граждане Украины).

Однако гранты на бизнес недоступны для тех, кто находится и работает на временно оккупированных украинских территориях или в России, привлекался к уголовной ответственности за коррупцию, имеет задолженности перед бюджетом или возбуждены дела о банкротстве, производит или реализует оружие, алкогольные напитки, табачные изделия, занимается обменом валют и тому подобное.