Что известно об информационной кампании "Укрепленные"?

Кампанию "Укрепленные" реализует Национальная служба здоровья Украины в партнерстве с Министерством здравоохранения и Министерством по делам ветеранов. Инициативу внедряют при поддержке проекта Rehab4U и с учетом принципов национальной программы Первой леди Елены Зеленской "Безбарьерность – это когда можешь".

Реабилитация в рамках программы является полностью бесплатной и доступной для всех, кто в ней нуждается – независимо от возраста или обстоятельств. Помощь предоставляется военным после ранений, людям после инсультов, детям с нарушением развития, пенсионерам, которые потеряли физическую способность из-за болезней или травм.

В рамках кампании звучат истории людей, для которых реабилитация в рамках этой инициативы стала путем к новой жизни.

Ветеран, который после ранения впервые стал на протезы, вспоминает, какими были его первые шаги.

Помню день, когда впервые после ранения стал на протезы. Было непросто, тело не слушалось, каждое движение давалось тяжело, но в тот момент я почувствовал надежду, увидел результат – и это было важно. Шаг за шагом вместе с реабилитационной командой я возвращаю своему телу силу и уверенность,

– рассказывает мужчина.

Пациентка после инсульта признается о своих страхах и то, как благодаря профессиональной команде все же смогла их преодолеть.

После инсульта боялась, что не смогу заботиться о себе самостоятельно, делать элементарные вещи вроде поесть, но когда рука наконец удержала стакан воды – я поняла что все смогу. Реабилитация работает, а со мной команда профессиональных работников,

– признается пенсионерка.

Специалисты реабилитационных команд отмечают – их работа это быть рядом, помогать и поддерживать тех, кто в этом нуждается.

