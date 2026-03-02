Подсанкционный бизнесмен и фиктивная должность: СБУ разоблачила новую схему растраты в энергетике

Спецслужбы СБУ и БЭБ заявили о разоблачении крупной схемы вывода средств в энергетическом секторе. Дело может касаться подсанкционного бизнесмена и бенефициарного владельца "Сумыоблэнерго" Константина Григоришина.

Что известно о вручении подозрения Григоришину?

По данным следствия, со счетов компании, где 25% акций принадлежат государству в лице Министерства энергетики, вывели почти 68 миллионов гривен, сообщает Офис Генпрокурора.

Имя фигуранта официально не называют, но, по данным "Интерфакс-Украина", речь идет о подсанкционном бизнесмене Константине Григоришине.

По версии правоохранителей, находясь за границей, он организовал схему вместе с руководителями подконтрольных компаний. Для этого ему якобы "создали" должность советника председателя правления предприятия, которое занимается передачей электроэнергии потребителям.

Зарплату определили в 1,5 миллиона гривен в месяц, это в шесть раз больше лимитов, установленных регулятором.

Следствие считает, что через такую схему подсанкционный бизнесмен фактически обходил ограничения и выводил средства из энергетических предприятий.

Сейчас ему заочно объявили подозрение в организации присвоения имущества в особо крупных размерах. Трем руководителям компаний, которые, по данным следствия, участвовали в схеме, также сообщили о подозрении.

Заметьте! Решением СНБО от 19 января 2025 года, против российского и украинского бизнесмена Константина Григоришина ввели персональные санкции, которые, в частности, блокируют активы.

