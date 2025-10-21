Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выставил на приватизационный онлайн-аукцион харьковский Завод Радиореле со стартовой ценой 234,385 миллионов гривен.

Что известно о заводе?

Предприятие специализируется на производстве слаботочных, миниатюрных и электромагнитных реле, а его продукция применяется в авиационной и космической промышленности, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы ФГИУ.

По последним данным, на заводе работает 57 человек. В продажу входит 5 единиц недвижимого имущества общей площадью 49 137,2 квадратных метра и 12 единиц транспорта и спецтехники выпуска 1983–2013 годов.

Условия приватизации?

Среди условий – погашение долгов по зарплате и перед бюджетом в течение 6 месяцев и запрет на увольнение работников по инициативе нового владельца в течение того же периода.

Справочно. АО "Завод Радиореле", основано в 1920 году, в свое время было крупнейшим производителем коммутационной техники на рынке Украины и СНГ. Ранее ФГИУ уже выставлял предприятие на продажу, однако желающих приобрести завод не нашлось. Теперь аукцион проводят в системе Prozorro.Продажи.

Что этому предшествовало?