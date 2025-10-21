Что известно о заводе?
Предприятие специализируется на производстве слаботочных, миниатюрных и электромагнитных реле, а его продукция применяется в авиационной и космической промышленности, передает 24 Канал со ссылкой на сообщение пресс-службы ФГИУ.
Смотрите также Украина конфисковала активы сенатора России, который поставлял детали для военной техники врага
По последним данным, на заводе работает 57 человек. В продажу входит 5 единиц недвижимого имущества общей площадью 49 137,2 квадратных метра и 12 единиц транспорта и спецтехники выпуска 1983–2013 годов.
Условия приватизации?
Среди условий – погашение долгов по зарплате и перед бюджетом в течение 6 месяцев и запрет на увольнение работников по инициативе нового владельца в течение того же периода.
Справочно. АО "Завод Радиореле", основано в 1920 году, в свое время было крупнейшим производителем коммутационной техники на рынке Украины и СНГ. Ранее ФГИУ уже выставлял предприятие на продажу, однако желающих приобрести завод не нашлось. Теперь аукцион проводят в системе Prozorro.Продажи.
Что этому предшествовало?
25 сентября Фонд государственного имущества провел онлайн-аукцион по приватизации 73,2% акций завода "Квант" в Киеве. Самое высокое ценовое предложение – 401,5 миллионов гривен подало ООО "Дженерал Агро Трейд", конечным бенефициаром которого является Ольга Иванова.
Также правительство приняло решение о приватизации Одесского припортового завода с начальной ценой 4,5 миллиарда гривен.