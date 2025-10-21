Завод в Харкові, який виробляє обладнання для авіації та космосу, виставили на онлайн-аукціон
- Фонд державного майна України виставив на онлайн-аукціон харківський Завод Радіореле зі стартовою ціною 234,385 мільйонів гривень.
- Завод спеціалізується на виробництві реле для авіаційної та космічної промисловості, має 57 працівників, 5 нерухомих об'єктів та 12 одиниць транспорту.
Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на приватизаційний онлайн-аукціон харківський Завод Радіореле зі стартовою ціною 234,385 мільйонів гривень.
Що відомо про завод?
Підприємство спеціалізується на виробництві слаботочних, мініатюрних та електромагнітних реле, а його продукція застосовується в авіаційній та космічній промисловості, передає 24 Канал з посиланням на повідомлення пресслужби ФДМУ.
За останніми даними, на заводі працює 57 людей. У продаж входить 5 одиниць нерухомого майна загальною площею 49 137,2 квадратних метри та 12 одиниць транспорту й спецтехніки випуску 1983–2013 років.
Умови приватизації?
Серед умов – погашення боргів із зарплати та перед бюджетом упродовж 6 місяців і заборона на звільнення працівників за ініціативою нового власника протягом того ж періоду.
Довідково. АТ "Завод Радіореле", засноване у 1920 році, свого часу було найбільшим виробником комутаційної техніки на ринку України та СНД. Раніше ФДМУ вже виставляв підприємство на продаж, проте охочих придбати завод не знайшлося. Тепер аукціон проводять в системі Prozorro.Продажі.
Що цьому передувало?
25 вересня Фонд державного майна провів онлайн-аукціон з приватизації 73,2% акцій заводу "Квант" у Києві. Найвищу цінову пропозицію – 401,5 мільйонів гривень подало ТОВ "Дженерал Агро Трейд", кінцевим бенефіціаром якого є Ольга Іванова.
Також уряд ухвалив рішення про приватизацію Одеського припортового заводу з початковою ціною 4,5 мільярда гривень.