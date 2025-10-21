Фонд державного майна України (ФДМУ) виставив на приватизаційний онлайн-аукціон харківський Завод Радіореле зі стартовою ціною 234,385 мільйонів гривень.

Що відомо про завод?

Підприємство спеціалізується на виробництві слаботочних, мініатюрних та електромагнітних реле, а його продукція застосовується в авіаційній та космічній промисловості, передає 24 Канал з посиланням на повідомлення пресслужби ФДМУ.

Дивіться також Україна конфіскувала активи сенатора Росії, який постачав деталі для військової техніки ворога

За останніми даними, на заводі працює 57 людей. У продаж входить 5 одиниць нерухомого майна загальною площею 49 137,2 квадратних метри та 12 одиниць транспорту й спецтехніки випуску 1983–2013 років.

Умови приватизації?

Серед умов – погашення боргів із зарплати та перед бюджетом упродовж 6 місяців і заборона на звільнення працівників за ініціативою нового власника протягом того ж періоду.

Довідково. АТ "Завод Радіореле", засноване у 1920 році, свого часу було найбільшим виробником комутаційної техніки на ринку України та СНД. Раніше ФДМУ вже виставляв підприємство на продаж, проте охочих придбати завод не знайшлося. Тепер аукціон проводять в системі Prozorro.Продажі.

Що цьому передувало?