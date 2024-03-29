Хельсинки хочет выкупить главную арену города у российских бизнесменов

Власти Финляндии планируют выкупить главный стадион Хельсинки у российских владельцев Геннадия Тимченко и Романа Ротенберга. Helsinki Hall не используется с момента начала войны России против Украины.

Почему стадион не работает

Арена простаивает уже более двух лет, поскольку акции ее владельцев были "заморожены" из-за санкций. Из-за этого стадион не используется для концертов, массовых мероприятий и других событий, которые могли бы приносить городу доход.

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Заместитель мэра Хельсинки Пааво Архинмяки заявил, что процесс экспроприации имущества, вероятно, будет начат не позднее начала июня, если владельцы не согласятся на добровольную продажу.

Открытие арены будет иметь большое значение для культурного и спортивного секторов, а также для проведения крупных мероприятий и других экономических активностей.

Попытки выкупить арену

Частные стороны безуспешно пытаются купить арену от ее российских владельцев уже полтора года. Из-за широкого спектра санкций ЕС против владельцев продажа объекта затруднена.

Это важный шаг к возвращению арены в рабочее состояние. В частности, индустрия событий потеряла огромное количество концертов, пока арена не использовалась,

– отметил Пааво Архинмяки.

В общем, арена, что находится рядом с транспортным узлом Пасила, может вместить до 14 000 посетителей. По словам заместителя мэра Архинмяки, город стремится достичь добровольного соглашения с текущими владельцами. В то же время готовится к мерам, чтобы обеспечить возможность экспроприации объекта при необходимости.

Поэтому, сейчас городской совет рассматривает, возможна ли экспроприация по действующему законодательству, или же нужно вносить новые законодательные изменения.

! Город не намерен стать постоянным владельцем арены. Покупка рассматривается как способ восстановления ее использования перед последующей продажей новым владельцам.