Российская ракета уничтожила склад Herbalife: компания уже перестроила логистику

Международная компания Herbalife смогла возобновить прием и выполнение заказов в Украине всего через восемь дней после уничтожения склада с ее продукцией в Киевской области. Вместо того чтобы приостановить работу, компания оперативно перестроила логистическую цепочку.

Herbalife уже возобновила прием заказов

5 августа во время массированной российской атаки на Киевскую область был уничтожен логистический склад партнера Herbalife – Raben Украина. На нем хранилась продукция компании, как стало известно 24 Каналу из пресс-релиза.

В тот же день российские удары повредили или уничтожили складские и производственные объекты других больших украинских компаний, в частности "Новой Почты", Rozetka, Fozzy Group и "Эпицентра".

Для Herbalife это означало потерю запасов и фактический разрыв привычной логистической цепочки. Однако компания не стала ждать восстановления разрушенной инфраструктуры и начала искать альтернативный маршрут:

Уже 13 августа компания вновь начала принимать и выполнять заказы в Украине.

За первые три дня после возобновления работы объем заказов достиг 150% от показателя за аналогичный период предыдущего месяца.

Логистику перенаправили через Польшу

Чтобы не зависеть от уничтоженного склада, Herbalife перенаправила комплектацию заказов в логистический хаб Raben в Кракове.

Первая консолидированная отгрузка из Польши в Украину отправляется 18 августа, следующая запланирована на 20–21 августа. В дальнейшем компания планирует доставлять продукцию в Украину два раза в неделю.

Таким образом, вместо ожидания возобновления работы разрушенного объекта компания фактически создала новый маршрут поставок.

Что с ассортиментом Herbalife

Параллельно Herbalife постепенно восстанавливает доступность продукции. Сразу после возобновления продаж клиентам были доступны 16 позиций, а по состоянию на 18 августа их количество выросло до 24.

Важно, что перестройка логистики не повлияла на условия для независимых дистрибьюторов и потребителей. Все дополнительные расходы, связанные с новой логистической схемой и возобновлением поставок, компания взяла на себя. Также уже доступна адресная курьерская доставка через сайт.

Отдельно Herbalife обрабатывает заказы, которые были оплачены до 5 августа. Речь идет обо всех таких заказах, в частности о посылках, которые были повреждены или утеряны из-за российских ударов по отделениям "Новой Почты". На данный момент выполнено уже более трети таких заказов.

Уничтожение склада и запасов продукции стало серьезным испытанием для нашей работы в Украине. Для нас было принципиально важно как можно быстрее возобновить работу и при этом не перекладывать последствия этой ситуации на наших Независимых Дистрибьюторов. Международная инфраструктура Herbalife дала нам возможность оперативно перестроить логистику через Польшу: уже через восемь дней мы возобновили прием заказов, а сейчас последовательно восстанавливаем ассортимент и поставки. Herbalife продолжает работать и развивать бизнес в Украине,

– говорит директор Herbalife в Украине Татьяна Серебряник.

К слову, ассортимент продукции компании включает протеиновые коктейли и батончики, диетические добавки, энергетические и фитнес-напитки, а также средства по уходу за кожей и волосами.