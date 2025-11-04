Не только чай Lovare: какие компании спонсируют новый сезон шоу "Холостяк"
- Новый сезон шоу "Холостяк" спонсируют такие бренды, как минеральная вода "Карпатская родниковая", чай Lovare, сеть магазинов EVA, Philips, Maybelline, KitKat и Teva.
- Некоторые из международных спонсоров, такие как Philips, Maybelline, KitKat и Teva, продолжают деятельность своих дочерних компаний в России.
"Холостяк" остается среди самых рейтинговых телепроектов в Украине. В этом году с ним сотрудничают такие компании и торговые марки, как минеральная вода "Карпатская родниковая", чай Lovare или сеть магазинов EVA.
Какие бренды спонсируют "Холостяк"?
Среди спонсоров – как украинские производители, так и международные корпорации, сообщает 24 Канал со ссылкой на You Control.
Аналитики YouControl проанализировали компании, которые стоят за спонсорами этого сезона:
- Комплекс Equides Club и ресторан Chalet Equides: локация проведения первой вечеринки. Владелица ООО "Эквидес Клаб" – жена Геннадия Буткевича, совладельца сети АТБ. Рестораном владеет его дочь Анна.
- Ювелирный дом SOVA: владельцы – Юрий и Александр Соваласники. Последний является нардепом 9 созыва.
- Вода "Карпатская родниковая": бренд принадлежит ООО "Карпатские минеральные воды" под управлением Петра и Сергея Устименко. Компания является управителем арестованных активов, в частности “Моршинской”.
- Чай Lovare: торговая марка принадлежит АО "Мономах". В 2025 году его владельца объявили в розыск по подозрению в сотрудничестве с Россией. Однако компания заявила, что будет защищать свою репутацию в суде.
- Сеть магазинов EVAоператором является ООО "Руш", бенефециарами которого выступают Руслан Шостак и Валерий Киптик.
- ТМ "Водный мир": продукцию производит ООО "Аквафрост" под руководством Оксаны Васильевой.
- Сидр Dolcelini: торговая марка принадлежит: торговая марка принадлежит ЧАО "Карлсберг Украина", входящей в датскую пивоваренную компанию Carlsberg Group. В 2023 году компания полностью вышла с рынка России, продав пивоварню “Балтика”.
Что касается международных брендов, то исследователи выделили Philips, Maybelline, KitKat и Teva. Эти компании с международными офисами не прекратили деятельность своих "дочек" в России.
