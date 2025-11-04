Не только чай Lovare: какие компании спонсируют новый сезон шоу "Холостяк"

"Холостяк" остается среди самых рейтинговых телепроектов в Украине. В этом году с ним сотрудничают такие компании и торговые марки, как минеральная вода "Карпатская родниковая", чай Lovare или сеть магазинов EVA.

Какие бренды спонсируют "Холостяк"? Среди спонсоров – как украинские производители, так и международные корпорации, сообщает 24 Канал со ссылкой на You Control. Смотрите также "Накрыли" схему бизнеса: как государство борется с уклонением от налогов Аналитики YouControl проанализировали компании, которые стоят за спонсорами этого сезона: Комплекс Equides Club и ресторан Chalet Equides: локация проведения первой вечеринки. Владелица ООО "Эквидес Клаб" – жена Геннадия Буткевича, совладельца сети АТБ. Рестораном владеет его дочь Анна. Ювелирный дом SOVA: владельцы – Юрий и Александр Соваласники. Последний является нардепом 9 созыва. Вода "Карпатская родниковая": бренд принадлежит ООО "Карпатские минеральные воды" под управлением Петра и Сергея Устименко. Компания является управителем арестованных активов, в частности “Моршинской”. Чай Lovare: торговая марка принадлежит АО "Мономах". В 2025 году его владельца объявили в розыск по подозрению в сотрудничестве с Россией. Однако компания заявила, что будет защищать свою репутацию в суде. Сеть магазинов EVAоператором является ООО "Руш", бенефециарами которого выступают Руслан Шостак и Валерий Киптик. ТМ "Водный мир": продукцию производит ООО "Аквафрост" под руководством Оксаны Васильевой. Сидр Dolcelini: торговая марка принадлежит: торговая марка принадлежит ЧАО "Карлсберг Украина", входящей в датскую пивоваренную компанию Carlsberg Group. В 2023 году компания полностью вышла с рынка России, продав пивоварню “Балтика”. Что касается международных брендов, то исследователи выделили Philips, Maybelline, KitKat и Teva. Эти компании с международными офисами не прекратили деятельность своих "дочек" в России. Главные новости о шоу "Холостяк" Главным героем 14 сезона "Холостяка" стал актер Тарас Цымбалюк. Многие из бывших холостяков не смогли построить длительные отношения с избранницами из шоу.

Актер и военный Даниил Мирешкин раскритиковал шоу "Холостяк", назвав его "пошлостью" и "деграданским продуктом". Мирешкин считает, что такой контент негативно влияет на общество и призвал уважать зрителей.