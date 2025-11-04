Не лише чай Lovare: які компанії спонсорують новий сезон шоу "Холостяк"
- Новий сезон шоу "Холостяк" спонсорують такі бренди, як мінеральна вода "Карпатська джерельна", чай Lovare, мережа магазинів EVA, Philips, Maybelline, KitKat і Teva.
- Деякі з міжнародних спонсорів, такі як Philips, Maybelline, KitKat і Teva, продовжують діяльність своїх дочірніх компаній у Росії.
"Холостяк" залишається серед найрейтинговіших телепроєктів в Україні. Цьогоріч з ним співпрацюють такі компанії й торгові марки, як мінеральна вода "Карпатська джерельна", чай Lovare чи мережа магазинів EVA.
Які бренди спонсорують "Холостяк"?
Серед спонсорів – як українські виробники, так і міжнародні корпорації, повідомляє 24 Канал з посиланням на You Control.
Дивіться також "Накрили" схему бізнесу: як держава бореться з ухиленням від податків
Аналітики YouControl проаналізували компанії, які стоять за спонсорами цього сезону:
- Комплекс Equides Club і ресторан Chalet Equides: локація проведення першої вечірки. Власниця ТОВ "Еквідес Клаб" – дружина Генадія Буткевича, співвласника мережі АТБ. Рестораном володіє його донька Анна.
- Ювелірний дім SOVA: власники – Юрій та Олександр Соваласники. Останній є нардепом 9 скликання.
- Вода "Карпатська джерельна": бренд належить ТОВ "Карпатські мінеральні води" під управлінням Петра та Сергія Устименків. Компанія є управителем арештованих активів, зокрема “Моршинської”.
- Чай Lovare: торгова марка належить АТ "Мономах". У 2025 році його власника оголосили в розшук за підозрою у співпраці з Росією. Однак компанія заявила, що захищатиме свою репутацію в суді.
- Мережа магазинів EVA: оператором є ТОВ "Руш", бенефеціарами якого виступають Руслан Шостак і Валерій Кіптик.
- ТМ "Водний світ": продукцію виробляє ТОВ "Аквафрост" під керівництвом Оксани Васильєвої.
- Сидр Dolcelini: торгова марка належить ПрАТ "Карлсберг Україна", що входить до данської пивоварної компанії Carlsberg Group. У 2023 році компанія повністю вийшла з ринку Росії, продавши пивоварню “Балтика”.
Що стосується міжнародних брендів, то дослідники виділили Philips, Maybelline, KitKat і Teva. Ці компанії з міжнародними офісами не припинили діяльність своїх "дочок" у Росії.
Головні новини про шоу "Холостяк"
Головним героєм 14 сезону "Холостяка" став актор Тарас Цимбалюк. Багато з колишніх холостяків не змогли побудувати тривалі стосунки з обраницями з шоу.
Актор і військовий Данііл Мірешкін розкритикував шоу "Холостяк", назвавши його "вульгарністю" і "деграданським продуктом". Мірешкін вважає, що такий контент негативно впливає на суспільство і закликав поважати глядачів.