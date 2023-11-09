Искал работу пока спал: как с помощью ИИ американец отправился более чем на 5 000 вакансий

Безработный американец решил использовать ИИ, чтобы создать и распространить свое резюме. В результате он получил 20 приглашений за собеседование.

Реальная история

В июле программист-инженер Джулиан Джозеф столкнулся с очередным увольнением. Однако во избежание долгих поисков работы он решил потратить 250 долларов на вечную подписку на расширение LazyApply, использующее искусственный интеллект для поиска вакансий и автоматического заполнения анкет. Для этого было достаточно указать базовую информацию о своих навыках, опыте и желаемой должности.

Читайте также : 500 миллионов долларов на стартап: амбициозные цели ИИ Aleph Alpha

Как работает система

Бот от имени Джозефа просматривал вакансии на таких сайтах, как LinkedIn и Indeed, выбирая предложения, отвечающие критериям поиска. Чтобы еще более эффективно ускорить процесс, инженер установил программу одновременно на два персональных компьютера. Только за одну ночь система успешно послала его резюме почти 1000 работодателей.

Эффективность ИИ в поиске работы

Инструмент в поисковике оказался не идеальным. Иногда LazyApply выдавал сбивчивые результаты. Тем не менее, приложению удалось заполнить заявки на около 5 000 вакансий. Правда, Джозеф утверждал, что получил только близко 20 приглашений на собеседование.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Таким образом, эффективность инструмента составил около 0,5%. Но учитывая время, которое Job GPT сэкономил ему, Джозеф считал, что это стоило денежной инвестиции.

Специалисты считают, что из-за использования такого приложения работодатели могут сталкиваться с большим количеством некачественных заявок. В то же время, большое количество компаний уже активно пользуются автоматизированными инструментами, что делает непредсказуемым, будет ли живой человек или бот просматривать анкету.