Реальная история
В июле программист-инженер Джулиан Джозеф столкнулся с очередным увольнением. Однако во избежание долгих поисков работы он решил потратить 250 долларов на вечную подписку на расширение LazyApply, использующее искусственный интеллект для поиска вакансий и автоматического заполнения анкет. Для этого было достаточно указать базовую информацию о своих навыках, опыте и желаемой должности.
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Как работает система
Бот от имени Джозефа просматривал вакансии на таких сайтах, как LinkedIn и Indeed, выбирая предложения, отвечающие критериям поиска. Чтобы еще более эффективно ускорить процесс, инженер установил программу одновременно на два персональных компьютера. Только за одну ночь система успешно послала его резюме почти 1000 работодателей.
Эффективность ИИ в поиске работы
Инструмент в поисковике оказался не идеальным. Иногда LazyApply выдавал сбивчивые результаты. Тем не менее, приложению удалось заполнить заявки на около 5 000 вакансий. Правда, Джозеф утверждал, что получил только близко 20 приглашений на собеседование.
Таким образом, эффективность инструмента составил около 0,5%. Но учитывая время, которое Job GPT сэкономил ему, Джозеф считал, что это стоило денежной инвестиции.