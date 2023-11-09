Реальная история

В июле программист-инженер Джулиан Джозеф столкнулся с очередным увольнением. Однако во избежание долгих поисков работы он решил потратить 250 долларов на вечную подписку на расширение LazyApply, использующее искусственный интеллект для поиска вакансий и автоматического заполнения анкет. Для этого было достаточно указать базовую информацию о своих навыках, опыте и желаемой должности.

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