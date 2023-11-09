Реальна історія
У липні програміст-інженер Джуліан Джозеф зіткнувся з черговим звільненням. Однак, щоб уникнути довгих пошуків роботи, він вирішив витратити 250 доларів на вічну підписку на розширення LazyApply, яке використовує штучний інтелект для пошуку вакансій та автоматичного заповнення анкет. Для цього було достатньо було вказати базову інформацію про свої навички, досвід та бажану посаду.
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Як працює система
Бот від імені Джозефа переглядав вакансії на таких сайтах, як LinkedIn та Indeed, вибираючи пропозиції, що відповідають критеріям його пошуку. Щоб ще ефективніше прискорити процес, інженер встановив програму одночасно на два персональні компʼютери. Лише за одну ніч система успішно надіслала його резюме до майже 1000 роботодавців.
Ефективність ШІ у пошуці роботи
Інструмен у пошукові роботи виявся не ідеальним. Інколи LazyApply видавав плутані результати. Тим не менш, додатку вдалось заповнити заявки на близько 5 000 вакансій. Щоправда, Джозеф стверджував, що отримав лише близько 20 запрошень на співбесіду.
Таким чином, ефективність інструменту склав близько 0,5%. Але враховуючи час, який Job GPT заощадив йому, Джозеф вважав, що це було варте грошової інвестиції.