Реальна історія

У липні програміст-інженер Джуліан Джозеф зіткнувся з черговим звільненням. Однак, щоб уникнути довгих пошуків роботи, він вирішив витратити 250 доларів на вічну підписку на розширення LazyApply, яке використовує штучний інтелект для пошуку вакансій та автоматичного заповнення анкет. Для цього було достатньо було вказати базову інформацію про свої навички, досвід та бажану посаду.

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