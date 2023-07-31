IKEA в России больше нет: владелец наконец-то продал штаб-квартиру

Большой международный бизнес продолжает бегство из России. Очередь наконец-то дошла и до IKEA, которая долго искала клиента для своего российского офиса.

Несмотря на то, что россияне всячески усложняют для иностранного бизнеса выход со своего рынка, желающих работать на территории агрессора все меньше и меньше. Крупные корпорации понимают, что, кроме репутационных потерь, ведение бизнеса в России в будущем ничего не принесет.

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Владелец IKEA продал штаб-квартиру компании в России

Подразделение Ingka Group, управляющее сетью магазинов IKEA и торговых центров "Мега", сообщило о том, что наконец-то спекался офисного комплекса "Химки бизнес-парк". Он служил штаб-квартирой IKEA в России.

Продажа состоялась 21 июня. Новым владельцем комплекса стала фирма КЛС-Химки, владельцами которой являются Григорий Саакян и Аркадий Даниелян.

"Химки бизнес-парк" построили в 2007 – 2008 годах. Его рыночная стоимость составляет примерно 4 миллиарда рублей. Приблизительно столько же за него хотела получить шведская компания.

Впрочем, компания Ingka Centres вряд ли получила желаемую сумму. Дело в том, что оккупанты заставляют западные компании чуть ли не вдвое снижать реальную стоимость имущества, а также требуют платить налог от продаж в российский бюджет.