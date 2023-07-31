Попри те, що росіяни усіляко ускладнюють для іноземного бізнесу вихід зі свого ринку, охочих працювати на території агресора все менше й менше. Великі корпорації розуміють, що окрім репутаційних втрат ведення бізнесу у Росії в майбутньому нічого не принесе.

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Власник IKEA продав штаб-квартиру компанії у Росії

Підрозділ Ingka Group, який керує мережею магазинів IKEA та торгових центрів "Мега", повідомив про те, що нарешті спекався офісного комплексу "Хімки бізнес-парк". Він слугував штаб-квартирою IKEA у Росії.

Продаж відбувся 21 червня. Новим власником комплексу стала фірма КЛС-Хімки, власниками якої є Григорій Саакян та Аркадій Данієлян.

"Хімки бізнес-парк" збудували у 2007 – 2008 роках. Його ринкова вартість складає приблизно 4 мільярди рублів. Приблизно стільки ж за нього хотіла отримати шведська компанія.

Втім, компанія Ingka Centres навряд чи отримала бажану суму. Справа в тім, що окупанти змушують західні компанії ледь не вдвічі знижувати реальну вартість майна, а також вимагають платити податок від продажу у російський бюджет.