Исчезли почти 50 миллиардов долларов: Илон Маск перестал быть триллионером

Американский предприниматель Илон Маск больше не входит в клуб триллионеров по версии Bloomberg Billionaires Index. После резкого падения стоимости акций SpaceX его состояние сократилось до 957 миллиардов долларов.

Почему Маск больше не триллионер?

На днях акции SpaceX начали стремительно падать, согласно индексу Bloomberg.

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В конце торговой сессии 23 июня акции космической компании торговались вблизи отметки 156 долларов за штуку. При этом в течение дня котировки поднимались до 225 долларов, однако удержать этот уровень не удалось.

На предрыночных торгах 24 июня акции продолжили дешеветь, что дополнительно повлияло на оценку состояния Маска. Так он потерял почти 50 миллиардов долларов, а его состояние снизилось до 957 миллиардов.

Однако, в отличие от Bloomberg Billionaires Index, журнал Forbes, как и прежде, считает Маска триллионером, оценивая его состояние в 1,1 триллиона долларов.

Что происходит с акциями SpaceX?

Акции космической компании Илона Маска за торговую сессию 22 июня подешевели на 16,4%, писала Financial Times.

Во время первичного размещения акции SpaceX стартовали с отметки 135 долларов за акцию. Уже через несколько дней, 16 июня, на волне высокого спроса их стоимость подскочила до 215 долларов. Однако после стремительного ралли энтузиазм инвесторов начал угасать.

По подсчётам Financial Times на основе данных Bloomberg, падение рыночной стоимости SpaceX стало вторым по величине однодневным снижением капитализации среди всех компаний в истории.

По состоянию на конец торгов 22 июня рыночная стоимость компании составляла около 2,03 триллиона долларов. Для сравнения: во время внутридневного максимума 16 июня капитализация SpaceX почти достигала отметки в 3 триллиона долларов.

По мнению экспертов, причиной резкого спада стало исчерпание первоначального спроса со стороны инвесторов.

Все, кто хотел купить акции SpaceX, сделали это в первые несколько дней, и, похоже, этот спрос уже исчерпался,

– отметил представитель инвестиционного банка Jones Trading Майк О’Рурк.

Таким образом, ситуация демонстрирует, насколько сильно состояние самых богатых людей мира зависит от колебаний стоимости их компаний на рынке. Дальнейшая динамика акций будет зависеть от того, сможет ли компания оправдать чрезвычайно высокие ожидания рынка.

К слову, о том, что предприниматель Илон Маск официально стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в 1 триллион долларов, стало известно 11 июня. Это произошло после рекордного первичного размещения акций компании SpaceX.

Компания привлекла 75 миллиардов долларов в ходе IPO, что стало одним из крупнейших выходов на биржу в истории технологического сектора. До проведения размещения журнал Forbes оценивал состояние Маска примерно в 780 миллиардов долларов, что уже значительно превышало капитал любого другого бизнесмена мира.

Сегодня бизнес-империя Маска охватывает сразу несколько отраслей — автомобилестроение, космос, искусственный интеллект, социальные сети и нейротехнологии.