Владельцы органических ферм и коллекционеры авто: чем занимаются Маск, Безос и Гейтс

Ведущие игроки в сфере технологий проводят время вне работы по-разному: от игр и тренировок в зале до коллекционирования дорогих автомобилей и подготовки к концу света.

Какое хобби имеют руководители крупнейших технологических компаний

Тим Кук, американский предприниматель и генеральный директор американской корпорации Apple Inc.

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Любит проводить время, занимаясь спортом. Речь идет о катании на велосипеде и скалолазании.

Марк Цукерберг – американский программист, основатель компании Meta и разработчик социальной сети Facebook.

Предприниматель увлекается единоборствами и игрой на гитаре. Цукерберг открыто рассказывает о любви к смешанным боевым искусствам. Кроме того, его замечали возле ринга в боях UFC, а в прошлом году он получил серьезную травму во время спарринга.

Предприниматель, основатель интернет-магазина Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin – Джефф Безос.

Как рассказала невеста Безоса, Джефф является настоящим "монстром в спортзале". Да и не удивительно, ведь личный тренер основателя Amazon тренировал известного актера боевиков Тома Круза. Заметьте, что Безос обычно занимается греблей и поднятием тяжестей.

Ларри Пейдж – исследователь интернет-технологий, разработчик поисковой системы и соучредитель компаний "Google".

Разработчик мало рассказывает о том, чем он любит заниматься в свободное время. Впрочем, Пейдж владеет органической фермой, а это свидетельствует о том, что он интересуется природой. Еще он был замечен на кайтбординге на Аляске.

Американский бизнесмен, инвестор и основатель корпорации Microsoft – Билл Гейтс.

Хобби Гейтса требует немалых финансовых затрат, ведь бизнесмен любит коллекционировать автомобили. В его имении в штате Вашингтон есть гараж на 20 дорогих автомобилей. Главной слабостью бизнесмена являются автомобили Porsche.

Инженер, предприниматель и изобретатель Илон Маск, который основал такие компании, как SpaceX, PayPal, Neuralink, Tesla Inc. и другие.

Известно, что Илон Маск любит играть в видеоигры, когда имеет свободное от работы время. По словам его бывшей девушки, Маск мог играть всю ночь. Так и случилось, когда видеоигра "Elden Ring" впервые вышла в свет.

Предприниматель и инвестор Сэм Альтман, который сейчас является генеральным директором лаборатории исследования искусственного интеллекта OpenAI.

Американец имеет страсть к скорости, поэтому владеет гоночными автомобилями, в частности McLaren и Tesla. Кроме того, Альтман серьезно готовится к концу света. В его запасах на случай ядерной войны, или восстания искусственного интеллекта, уже есть оружие, золото, йодид калия, антибиотики, батарейки, вода и противогазы.