Яке хобі мають керівники найбільших технологічних компаній

Тім Кук, американський підприємець та генеральний директор американської корпорації Apple Inc.

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Любить проводити час, займаючись спортом. Йдеться про катання на велосипеді та скелелазіння.

Марк Цукерберг – американський програміст, засновник компанії Meta та розробник соціальної мережі Facebook.

Підприємець захоплюється єдиноборствами та грою на гітарі. Цукерберг відкрито розповідає про любов до змішаних бойових мистецтв. Крім того, його помічали біля рингу в боях UFC, а минулого року він отримав серйозну травму під час спарингу.

Підприємець, засновник інтернет-магазину Amazon та аерокосмічної компанії Blue Origin – Джефф Безос.

Як розповіла наречена Безоса, Джефф є справжнім "монстром у спортзалі". Та і не дивно, адже особистий тренер засновника Amazon тренував відомого актора бойовиків Тома Круза. Зауважте, що Безос зазвичай займається веслуванням та підняттям тягарів.

Ларрі Пейдж – дослідник інтернет-технологій, розробник пошукової системи й співзасновник компаній "Google".

Розробник мало розповідає про те, чим він любить займатися у вільний час. Втім Пейдж володіє органічною фермою, а це свідчить про те, що він цікавиться природою. Ще він був помічений на кайтбордингу на Алясці.

Американський бізнесмен, інвестор та засновник корпорації Microsoft – Білл Гейтс.

Хобі Гейтса вимагає чималих фінансових витрат, адже бізнесмен любить колекціонувати автомобілі. У його маєтку в штаті Вашингтон є гараж на 20 дорогих автівок. Головною слабкістю бізнесмена є автівки Porsche.

Інженер, підприємець та винахідник Ілон Маск, який заснував такі компанії, як SpaceX, PayPal, Neuralink, Tesla Inc. та інші.

Відомо, що Ілон Маск полюбляє грати у відеоігри, коли має вільний від роботи час. За словами його колишньої дівчини, Маск міг грати всю ніч. Так і трапилося, коли відеогра "Elden Ring" вперше вийшла у світ.

Підприємець та інвестор Сем Альтман, який зараз є генеральним директором лабораторії дослідження штучного інтелекту OpenAI.

Американець має пристрасть до швидкості, тому володіє перегоновими автомобілями, зокрема McLaren та Tesla. Крім того, Альтман серйозно готується до кінця світу. В його запасах на випадок ядерної війни, або повстання штучного інтелекту, вже є зброя, золото, йодид калію, антибіотики, батарейки, вода та протигази.