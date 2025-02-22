С чего начал свой путь бизнесмена Илон Маск

Илон Маск – одиозный миллиардер, который стал известным не только благодаря бизнес-проэктам. Немалый резонанс создают его неоднозначные заявления.

Какими были первые бизнесы Илона Маска

Путь Маска в мире бизнеса начался еще в 12 лет. Именно тогда он создал видеоигру под названием Blastar, сообщает 24 Канал.

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Справка: Blastar – видеоигра, где по сюжету нужно уничтожить инопланетный корабль, который перевозит оружие массового поражения.

Маску удалось реализовать Blastar за 500 долларов. Стоит отметить и настойчивость будущего миллиардера.

Чтобы войти в бизнес Илон Маск вместе с братом Кимбалом обращались к предпринимателям. Это принесло свои плоды. Маск получил приглашение от Питера Николсона из Банка Новой Шотландии на летнюю стажировку. Тогда оплата будущего миллиардера составляла 14 долларов в час.

Во время студенчества Маск получал доход благодаря таким бизнесам:

продажа компьютеров и комплектующих в общежитии;

"ночной клуб" в большом арендованном доме с 10 спальнями.

Обратите внимание! Сейчас Маск возглавляет компанию SpaceX, является соучредителем и генеральным директором Tesla. Также он стал инвестором и соучредителем нескольких других технологических компаний. В частности, xAI. Forbes оценивает состояние Маска сейчас в 393,3 миллиарда долларов.