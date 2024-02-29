Reliance Industries и Walt Disney объединяют свои медийные активы в Индии

Ведущий конгломерат Индии Reliance Industries и Walt Disney объявили о слиянии своих телевизионных и стриминговых медиаактивов в Индии. Это происходит для того, чтобы обойти других конкурентов в Индии и улучшить свое финансовое положение.

Почему компании объединяются

Компании создают развлекательного гиганта стоимостью 8,5 миллиардов долларов, который значительно опережает индийских конкурентов.

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Reliance под руководством самого богатого человека Азии Мукеша Амбани инвестирует 1,4 миллиарда долларов в объединенную компанию, владея более 63% акций, тогда как остальные будут принадлежать Disney, указано в совместном заявлении компаний.

! Для Disney это слияние стало следствием длительной борьбы за прекращение оттока пользователей из ее стримингового бизнеса в Индии. Финансовые трудности были вызваны миллиардными затратами на права на трансляцию индийского крикета.

Слияние оценило индийский бизнес американского развлекательного гиганта лишь в 3 миллиарда долларов, что значительно ниже приблизительной оценки в 15 миллиардов долларов, когда Disney приобрела его в рамках сделки с Fox в 2019 году.

Что будет представлять собой объединенная компания

Вместе объединенная компания Reliance-Disney будет иметь 120 телеканалов и две стриминговые платформы, а также права на телевизионные и стриминговые трансляции ключевых турниров по крикету в стране, где этот вид спорта имеет огромную популярность.

Объединенная компания создаст спортивного монстра в Индии,

- считает аналитик из индийской компании Prabhudas Lilladher Джинеш Джоши.

Эта сделка поможет Амбані обойти таких конкурентов, как японская Sony, индийская Zee Entertainment и Netflix в секторе медиа и развлечений Индии стоимостью 28 миллиардов долларов.

! Объединенная компания будет иметь более 750 миллионов зрителей по всей Индии и также обслуживать индийскую диаспору по всему миру, сообщили компании.

Внутренний меморандум сопредседателей развлекательного отдела Disney Даны Уолден и Алана Бергмана, а также Джимми Питаро с ESPN, говорит, что Индия остается "ключевым рынком" для компании и одним из "сильнейших международных рынков роста масштаба."