Чому компанії об'єднуються

Компанії створюють розважального гіганта вартістю 8,5 мільярда доларів, який значно випереджає індійських конкурентів.

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Reliance під керівництвом найбагатшої людини Азії Мукеша Амбані інвестує 1,4 мільярда доларів у об'єднану компанію, володіючи понад 63% акцій, тоді як решта належатиме Disney, зазначено у спільній заяві компаній.

Цікаво! Для Disney це злиття стало наслідком тривалої боротьби за припинення відтоку користувачів з її стрімінгового бізнесу в Індії. Фінансові труднощі були спричинені мільярдними витратами на права на трансляцію індійського крикету.

Злиття оцінило індійський бізнес американського розважального гіганта лише в 3 мільярди доларів, що значно нижче приблизної оцінки в 15 мільярдів доларів, коли Disney придбала його в рамках угоди з Fox у 2019 році.

Що являтиме собою об'єднана компанія

Разом об'єднана компанія Reliance-Disney матиме 120 телеканалів і дві стрімінгові платформи, а також права на телевізійні та стрімінгові трансляції ключових турнірів з крикету в країні, де цей вид спорту має величезну популярність.

Об'єднана компанія створить спортивного монстра в Індії,

— вважає аналітик з індійської компанії Prabhudas Lilladher Джінеш Джоші.

Ця угода допоможе Амбані обійти таких конкурентів, як японська Sony, індійська Zee Entertainment та Netflix у секторі медіа та розваг Індії вартістю 28 мільярдів доларів.

Цікаво! Об'єднана компанія матиме понад 750 мільйонів глядачів по всій Індії та також обслуговуватиме індійську діаспору по всьому світу, повідомили компанії.

Внутрішній меморандум співголів розважального відділу Disney Дани Волден та Алана Бергмана, а також Джиммі Пітаро з ESPN, говорить, що Індія залишається "ключовим ринком" для компанії та одним з "найсильніших міжнародних ринків зростання масштабу."