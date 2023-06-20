Все ради инноваций: Германия увеличила субсидии для Intel до 10 миллиардов евро

Немецкое правительство готово почти на все, чтобы Intel построил свой завод по производству микросхем. По крайней мере компании удалось выторговать увеличение субсидий.

Представители Intel провели переговоры с германским правительством по строительству завода по производству микросхем в восточной части страны. Компания жаловалась на удорожание строительства, чтобы получить дополнительные субсидии.

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Германия даст Intel 10 миллиардов субсидий

Ранее немецкое правительство уже обещало Intel субсидии в размере 6,8 миллиарда евро. После переговоров эта сумма выросла до 10 миллиардов: Intel привел убедительные доводы, а Германия очень хочет, чтобы этот завод появился именно на территории ее страны.

Сообщается, что переговоры продолжались все выходные. Официальное решение будет объявлено в ближайшее время.

Ранее Intel заявлял, что на строительство завода потребуется 17 миллиардов евро, 6,8 миллиарда обещала предоставить Германия. Поскольку расходы на энергоносители и строительство выросли, компания обратилась с просьбой увеличить размер субсидий. Немецкое правительство пошло навстречу и заплатит больше.

Интересно, что недавно министр финансов Германии Кристиан Линднер заявлял, что в бюджете нет денег, поэтому все расходы нужно сокращать.