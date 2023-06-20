Представники Intel провели переговори з німецьким урядом щодо будівництва заводу з виробництва мікросхем у східній частині країни. Компанія скаржилася на здорожчання будівництва, аби отримати додаткові субсидії.

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Німеччина дасть Intel 10 мільярдів субсидій

Раніше німецький уряд вже обіцяв Intel субсидії у розмірі 6,8 мільярда євро. Після переговорів ця сума виросла до 10 мільярдів: Intel навів переконливі аргументи, а Німеччина дуже хоче, щоб цей завод з'явився саме на території її країни.

Повідомляється, що переговори продовжувалися усі вихідні. Офіційне рішення буде оголошено найближчим часом.

Раніше Intel заявляв, що на будівництво заводу потрібно буде 17 мільярдів євро, 6,8 мільярда обіцяла надати Німеччина. Оскільки витрати на енергоносії та будівництво зросли, компанія звернулася з проханням збільшити розмір субсидій. Німецький уряд пішов назустріч та заплатить більше.

Цікаво, що нещодавно міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявляв, що у бюджеті немає грошей, тому усі витрати потрібно скорочувати.