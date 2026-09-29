В целях обеспечения безопасности клиентов и работников: один из интернет-провайдеров столицы меняет формат работы

Интернет-провайдер "Сеть Ланет" временно приостановил работу Центра обслуживания абонентов. Он не будет работать в столице.

Почему компания приостанавливает работу в Киеве

Причиной такого решения называют соображения безопасности, о чем сообщили в компании.

Уважаемые абоненты! Работа Центра обслуживания абонентов сети "Ланет" в Киеве временно приостановлена. Так было решено в целях безопасности наших сотрудников и посетителей Центра,

– говорится в сообщении.

В то же время "Сеть Ланет" продолжает работать в обычном режиме. Получить необходимую помощь, консультацию и воспользоваться услугами можно удаленно:

через доступные онлайн-сервисы;

или каналы связи.

О возобновлении работы Центра обслуживания абонентов сообщат дополнительно.

Напомним, что россияне в настоящее время пытаются оставить украинцев без связи. В течение последних недель враг атаковал различные компании и дата-центры.

В понедельник, 28 сентября, в результате удара был поврежден один из объектов компании "Укртелеком". Однако это не повлияло на доступность телекоммуникационных услуг.

А еще 23 сентября пострадали дата-центры в Киеве провайдеров UTELS и "Паутина". Также повреждения получила горячая линия "Meest ПОШТА".