3 миллиона долларов и больше: в Украине инвестируют в новые заводы по производству муки и круп

В 2025 году в Украине откроются два современных предприятия по переработке зерна. Их разместят в западном регионе и в Полтавской области.

Переработка зерна набирает обороты

Об этом сообщил директор союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский в интервью "Интерфакс-Украина", передает 24 Канал. По его словам, на западе страны уже строится мельница по производству муки из твердых сортов пшеницы мощностью до 150 тонн в сутки.

Смотрите также Renault рассматривает запуск производства дронов в Украине

На следующем этапе производство будет дополнено линией по изготовлению макарон. В Полтавской области же готовится к запуску крупозавод, способный перерабатывать до 100 тонн сырья ежесуточно.

Рыбчинский подчеркнул, что в мукомольном секторе остаются перспективные ниши, в частности – при наличии устойчивых каналов сбыта.

"Главное – это торговые условия. Если есть покупатель, можно запускать новые мельницы или крупозаводы", – отметил он.

Какие суммы инвестиций

Он также напомнил, что переработка зерна – это не только классическая мука и крупы. Сегмент включает широкий ассортимент продукции: сухие завтраки, энергетические батончики, крахмал, сухую клейковину, ферменты на основе зернового сырья и тому подобное.

По оценкам эксперта, стоимость строительства мельницы или крупозавода в Украине стартует от 3 миллионов долларов. Впрочем, есть примеры значительно больших инвестиций – до 15 миллионов долларов. Эти суммы охватывают расходы на основные фонды: оборудование, здания, но не учитывают оборотный капитал, который может достигать еще 50% стоимости проекта.

"Чтобы запустить такой бизнес, нужно закупить сырье, активно выходить на рынок, вкладываться в маркетинг", – объяснил Рыбчинский.

В марте этого года в Миргородском районе на Полтавщине уже начал работу новый завод по переработке зерновых и бобовых культур Yednist' Food, который входит в производственные активы группы компаний Yednist' Group.