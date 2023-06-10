Dragon Capital Фиалы получит гарантии на 10 миллионов долларов за Львовский индустриальный парк

Всемирный банк хочет побудить Dragon Capital инвестировать во Львовский индустриальный парк. Компания Томаша Фиалы может получить гарантии в 10 миллионов долларов.

Агентство по гарантированию инвестиций Всемирного банка (MIGA) предложило одной из компаний гарантию на инвестиции. Речь идет о бизнесе Томаша Фиалы, а сумма гарантий – миллионы долларов.

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Защита инвестиций во Львовский индустриальный парк

MIGA готово гарантировать UCPIH Ltd – одной из компаний Dragon Capital Томаша Фиалы, 10 миллионов долларов за инвестиции во Львовский индустриальный парк. Выплачивать их предлагают в течение 10 лет.

Инвестор уже подал соответствующую заявку, мотивация – "риск войны и общественных беспорядков". Вместе с тем сообщается, что гарантия еще не подписана, но сделать это собираются уже в ближайшее время.

Ранее MIGA выделило Украине 30 миллионов долларов на реализацию пилотного проекта страхования инвестиций. Также ЕБРР заявлял, что будет владельцем 30% Львовского индустриального парка, сумма инвестиций должна составить около 25 миллионов долларов.

Первая фаза строительства парка была приостановлена из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов. Первый складской комплекс площадью более 14 тысяч квадратных метров должны завершить во второй половине 2023 года.