Искусственный интеллект "создал" McDonald's на 300 лет раньше: феноменальные фото

Искусственный интеллект в современном мире используется в различных сферах и для реализации самых разнообразных идей. Например, независимая лаборатория Midjourney создала интересную визуализацию для известного бренда.

Как выглядел бы McDonald's сотни лет назад

В Midjourney показали, как выглядел бы McDonald's 300 лет назад. Напомним, что сеть заведений быстрого питания начала свою историю в 1955 году в США.

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Вот как искусственный интеллект видит McDonald's сотни лет назад:

Добавим, что на момент создания этого материала стоимость акций компании McDonald's колеблется на уровне 298 долларов за штуку. Ее рыночная капитализация составляет 217,6 миллиарда долларов, по данным Yahoo!Finance.

Интересно! Известным поклонником и этого бренда, и его акций является легендарный инвестор Уоррен Баффет. Бизнесмен даже выбирает вид завтрака в McDonald's в зависимости от динамики котировок на фондовом рынке.

Напомним, что 25 апреля 2023 года сеть заведений быстрого питания возобновила работу в украинском Днепре. Там McDonald's заработал впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Кроме того, в апреле компания также объявила об изменении рецепта большинства бургеров, имеющихся в меню. Объясняют этот план намерением повысить качество продукции.