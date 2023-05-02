Штучний інтелект "створив" McDonald's на 300 років раніше: феноменальні фото

Штучний інтелект у сучасному світі використовують у різних сферах та задля реалізації найрізноманітніших ідей. Для прикладу, незалежна лабораторія Midjourney створила цікаву візуалізацію для відомого бренду.

Як виглядав би McDonald's сотні років тому

У Midjourney показали, як виглядав би McDonald's 300 років тому. Нагадаємо, що мережа закладів швидкого харчування почала свою історію у 1955 році у США.

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Ось, як штучний інтелект бачить McDonald's сотні років тому:

Додамо, що на момент створення цього матеріалу, вартість акцій компанії McDonald's коливається на рівні 298 доларів за штуку. Її ринкова капіталізація становить 217,6 мільярда доларів, за даними Yahoo!Finance.

Цікаво! Відомим прихильником і цього бренду, і його акцій є легендарний інвестор Воррен Баффет. Бізнесмен навіть обирає вид сніданку у McDonald's у залежності від динаміки котирувань на фондовому ринку.

Нагадаємо, що 25 квітня 2023 року мережа закладів швидкого харчування відновила роботу в українському Дніпрі. Там McDonald's запрацював вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Крім того, у квітні компанія також оголосила про зміну рецепта більшості бургерів, які наявні у меню. Пояснюють цей план наміром підвищити якість продукції.