Список очікування з гостей заповнений на рік вперед. Житло розміщене у містечку у Шотландії. Одна ніч перебування оцінюють у 165 фунтів стерлінгів або 7555 тисяч гривень (актуальний курс становить 45,79 гривні за фунт).

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Пара створила будиночок-магніт для туристів

Архітектор Родерік Джеймс та його дружина Аманда Маркхем, яка займається дизайном інтер'єрів за 10 днів спроєктувати та побудували будиночок AirShip 002. Йдеться про будинок у вигляді футуристичного повітряного корабля, де від підлоги до стелі відкриваються гірські краєвиди.

Як пара за 10 днів створила магніт для туристів та бізнес / Скриншот Airbnb

Пара витратила на створення проєкту 100 тисяч фунтів у 2018 році. За останні 5 років він встиг окупитися. Зокрема, у 2020 році це житло стало найпопулярнішим на британському Airbnb. До того його рейтинг AirShip 002 на сайті становить 4,95/5 з понад 340 коментарів від відвідувачів.

Після шаленої популярності AirShip 002 архітектор та дизайнерка почали створювати ще два маленьких будиночки для Airbnb. Йдеться про такі проєкти:

Pilot House PH5 – алюмінієва двоповерхова конструкція з гвинтовими сходами та оглядом на 360 градусів. Це житло завершили через 6 місяців будівництва у вересні 2020 року;

– алюмінієва двоповерхова конструкція з гвинтовими сходами та оглядом на 360 градусів. Це житло завершили через 6 місяців будівництва у вересні 2020 року; Будиночок під назвою"Кабіна капітана" створили у січні 2021 року. Житло розміщене на великому балконі на даху старої каплиці.

Як пара за 10 днів створила магніт для туристів та бізнес / Фото SWNC

За словами співтворця будиночків, одна з причин такого успіху – унікальні форми. Крім того, разом з кожною зі споруд гарантовано йдуть прекрасні види та джерельна вода.