McDonald's змінює рецепти бургерів
У McDonald's зазначили, що зміни стосуватимуться класичного чізбургера, подвійного чізбургера, гамбургера, а також Big Mac та McDouble.
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Що змінять в рецепті бургерів
Щоб зробити бургери ще якіснішими, у McDonald's планують використати ще м'якші та легші булочки, додати цибулю в котлети безпосередньо під час обсмажування, завдяки чому вони стануть більш соковитими. А от у бургер Big Mac планують додати ще більше соусу.
Де вже продають бургери за новою рецептурою
Приготовані за новою технологією бургери вже продаються в Австралії, Канаді, Бельгії та на заході США. У 2024 році вони будуть доступні на всій території Штатів.