McDonald's змінює рецепти бургерів

У McDonald's зазначили, що зміни стосуватимуться класичного чізбургера, подвійного чізбургера, гамбургера, а також Big Mac та McDouble.

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Що змінять в рецепті бургерів

Щоб зробити бургери ще якіснішими, у McDonald's планують використати ще м'якші та легші булочки, додати цибулю в котлети безпосередньо під час обсмажування, завдяки чому вони стануть більш соковитими. А от у бургер Big Mac планують додати ще більше соусу.

Важливо! Ціни на бургери у McDonald's не змінять.

Де вже продають бургери за новою рецептурою

Приготовані за новою технологією бургери вже продаються в Австралії, Канаді, Бельгії та на заході США. У 2024 році вони будуть доступні на всій території Штатів.

Нагадаємо! Після початку повномасштабної війни McDonald's припинив роботу в Україні, однак вже восени мережа ресторанів повернулась. Ба більше, після повернення в Україні запрацювали нові заклади. Відкрився заклад у Вінниці, у селі Лісники на Київщині, а також стало відомо, що скоро запрацює ще один додатковий McDonald's у Львові.