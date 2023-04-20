McDonald's меняет рецепты бургеров
В McDonald's отметили, что изменения будут касаться классического чизбургера, двойного чизбургера, гамбургера, а также Big Mac и McDouble.
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Что изменят в рецепте бургеров
Чтобы сделать бургеры еще более качественными, в McDonald's планируют использовать более мягкие и более легкие булочки, добавить лук в котлеты непосредственно во время обжаривания, благодаря чему они станут более сочными. А вот в бургер Big Mac планируют добавить еще больше соуса.
Где уже продают бургеры по новой рецептуре
Приготовленные по новой технологии бургеры уже продаются в Австралии, Канаде, Бельгии и США. В 2024 году они будут доступны по всей территории Штатов.