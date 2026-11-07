От четырех яблонь до миллионов бутылок: кто создал легендарный "Живчик"

Главный герой детства миллионов украинцев – газированный напиток "Живчик" – появился на рынке еще в конце 1990-х годов. Его создание связано с президентом компании "Оболонь" Александром Слободяном, а идея будущего популярного бренда родилась из довольно неожиданных детских воспоминаний.

Кто придумал "Живчик" и откуда взялась идея этого напитка

Идейным вдохновителем создания "Живчика" стал Александр Слободян – президент украинской компании "Оболонь", сообщает "Украинская Правда". Именно он предложил разработать безалкогольный напиток на основе натурального яблочного сока, который мог бы стать конкурентом популярным иностранным газированным напиткам.

Интересно, что замысел возник благодаря воспоминаниям Слободяна о собственном детстве. После окончания девятого класса он вместе с мамой переехал в небольшой подольский городок Городок. Во дворе их дома росли четыре яблони, которые каждый год давали обильный урожай. Однако семья не могла использовать все плоды, поэтому значительная часть яблок просто пропадала.

Позже, уже работая в "Оболони" и живя в Киеве, Слободян вспомнил об этой проблеме. Он задумался над тем, сколько яблок ежегодно остается неиспользованными в украинских селах и городках. Так возникла идея создать напиток, который помог бы сформировать спрос на отечественную фруктовую продукцию.

Я понял: если спроса нет, его нужно создать,

– объяснял Александр Слободян в интервью к 25-летию бренда.

В то же время непосредственно разработкой рецептуры занимались технологи компании. В яблочный сок решили добавить экстракт эхинацеи и витамин C. Так появился необычный для украинского рынка того времени продукт, сочетавший газированную основу, фруктовый вкус и дополнительные компоненты.

Когда появился "Живчик" и как он стал популярным

Первый розлив "Живчика" компания "Оболонь" осуществила в 1999 году. Именно этот год считается началом истории торговой марки. Впоследствии напиток начал появляться на полках украинских магазинов и быстро завоевал расположение потребителей.

Одним из главных преимуществ продукта была его оригинальность. В то время украинский рынок безалкогольных напитков активно заполняли международные бренды, в частности Coca-Cola и Pepsi. В свою очередь "Оболонь" предложила собственный продукт с натуральным яблочным соком и эхинацеей.

Важную роль в популяризации напитка сыграли также его название и визуальный образ. По словам Слободяна, слово "живчик" в некоторых регионах Украины означает энергичного и подвижного человека. Поэтому для бренда создали мультяшного героя – улыбающееся яблоко, которое должно было понравиться детям и одновременно произвести положительное впечатление на родителей.

Обратите внимание! Со временем ассортимент расширился, а вместе с новыми вкусами появились и другие персонажи – Лимончик и Грушка. В 2007 году компания даже запустила мультсериал "Живчик и его друзья", состоявший из 12 серий. А в следующем году на телевидении стартовала спортивно-развлекательная программа "Живчик стартирует".

Популярность бренда подтверждали и результаты продаж. По словам Александра Слободяна, уже к 2002 году на "Живчик" приходилось 60 % объема продаж всех безалкогольных напитков компании "Оболонь".

Таким образом, замысел, возникший из наблюдений за неиспользованным урожаем яблок, превратился в один из самых известных украинских брендов. А для многих потребителей "Живчик" стал не просто напитком, а частью воспоминаний о детстве.

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