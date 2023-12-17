Впервые за многие годы: экспорт ИТ-услуг Украины не покажет рост по итогам года

Украинская сфера информационных технологий сумела устоять в войне и под давлением глобальных перемен. Впрочем, в таких условиях демонстрировать рост крайне тяжело.

Неутешительные итоги года

Год подходит к концу, а значит, пора подводить итоги, или по крайней мере, прогнозировать их результаты. Сфера ИТ-услуг показала невероятную устойчивость, учитывая условия и вызовы, однако впервые за многие годы не сможет порадовать положительной динамикой.

Интересно Характер, эмоциональный интеллект, знание: какие черты отличают хорошего руководителя

Как показало исследование Львовского ИТ Кластера, годовой экспорт ИТ-услуг по итогам 2023 года должен составить 6,7 – 7,1 миллиарда долларов. Это впервые за все годы независимости Украины, когда сфера не показала роста.

Компьютерные услуги составляют 41,5% от общего объема экспорта. Это несколько меньше, чем в прошлом – тогда было 45,5%. Однако это до сих пор наибольшая доля среди экспортируемых других услуг,

– заявил Степан Веселовский, СЕО Львовского IT Кластера.

Доля ИТ в ВВП Украины составляет 4,9%. Также исследование показало, что общий оборот ИТ-отрасли в 2023 году вырастет до 8 миллиардов долларов. В прошлом году показатель был 7.97 миллиарда, однако даже такой незначительный рост в текущих условиях очень хороший сигнал о том, что сфер не собирается останавливаться и быстро приспосабливается к новым обстоятельствам.

Ранее сообщалось, что почти половине украинских ИТ-специалистов удалось достичь повышения зарплаты.