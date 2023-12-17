Невтішні підсумки року

Рік добігає кінця, а отже, настав час підбивати підсумки, або принаймні, прогнозувати їх результати. Сфера ІТ-послуг показала неймовірну стійкість, зважаючи на умови та виклики, проте вперше за багато років не зможе потішити позитивною динамікою.

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Як показало дослідження Львівського ІТ Кластеру, річний експорт ІТ-послуг у за підсумками 2023 року повинен скласти 6,7 – 7,1 мільярда доларів. Це вперше за усі роки незалежності України, коли сфера не показала зростання.

Комп’ютерні послуги становлять 41,5% загального обсягу експорту. Це дещо менше, ніж минулоріч – тоді було 45,5%. Однак це досі найбільша частка серед інших послуг, що експортуються,

– заявив Степан Веселовський, СЕО Львівського IT Кластера.

Частка ІТ у ВВП України наразі становить 4,9%. Також дослідження показало, що загальний оборот ІТ-галузі у 2023 році зросте до 8 мільярдів доларів. Минулого року показник був 7.97 мільярда, проте навіть таке незначне зростання у поточних умовах є дуже хорошим сигналом про те, що сфер не збирається зупинятися та швидко пристосовується до нових обставин.

Раніше повідомлялося, що майже половині українських ІТ-фахівців вдалося досягнути підвищення зарплати.